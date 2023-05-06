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НовостиОбщество6 мая 2023 11:19

В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых коллективов в День Победы

Такое решение было принято по соображениям безопасности
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Вслед за акцией «Бессмертный полк», отменили шествие работников предприятий города

Вслед за акцией «Бессмертный полк», отменили шествие работников предприятий города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых коллективов в День Победы 9 мая. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе городской администрации. Ожидалось, что шествие пройдет после праздничного Парада с участием военной техники.

- Шествие трудовых коллективов изначально было под вопросом. Такое решение было принято по соображениям безопасности, - пояснили «КП-Екатеринбург» в мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге 9 мая выступит певец SHAMAN. Полную программу праздника вы можете прочитать здесь.

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