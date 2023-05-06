Вслед за акцией «Бессмертный полк», отменили шествие работников предприятий города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле отменили шествие трудовых коллективов в День Победы 9 мая. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе городской администрации. Ожидалось, что шествие пройдет после праздничного Парада с участием военной техники.

- Шествие трудовых коллективов изначально было под вопросом. Такое решение было принято по соображениям безопасности, - пояснили «КП-Екатеринбург» в мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге 9 мая выступит певец SHAMAN. Полную программу праздника вы можете прочитать здесь.

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