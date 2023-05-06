Николая похоронят в родном городе Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Ижевске, 6 мая, простятся с убитым в Екатеринбурге 42-летним Николаем Резником. Информация об этом появилась на странице мужчины во «ВКонтакте».

- Трагически погиб наш общий товарищ Николай Резник. 6 мая состоится прощание и захоронение. Захоронение состоится на Кенском кладбище, - говорится в сообщении.

Владимира Власова отпустили под домашний арест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственным фигурантом уголовного дела по статье «Убийство» является 50-летний житель Екатеринбурга Владимир Власов. Накануне суд отпустил его под домашний арест, несмотря на ходатайство следователя о взятии мужчину под стражу. По версии следствия, Власов и Резник встретились рядом с парковкой Ж/Д вокзала.

По словам очевидцев, Резник сел в седан Peugeot. После этого вышел из автомобиля и ударил ногой по двери. Затем раздались выстрелы. Николай скончался от кровопотери, одна из пуль попала в бедро.

Известно, что автомобиль принадлежит супруге Владимира Власова. Семья воспитывает двух несовершеннолетних детей.

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