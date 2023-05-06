В Свердловской области пропал 32-летний мужчина

Уралец был в камуфляжном костюме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Фабричное Туринского городского округа пропал 32-летний Александр Полещук. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». С 4 мая уралец не выходит на связь, его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые волосы.

Ориентировка на поиск Фото: отряд «ЛизаАлерт»

Александр был одет в темно-зеленый комуфляжный костюм, черные кроссовки, синюю футболку, красную кепку.

Телефоны организаторов поиска: Алёна (Тайга) 8-922-141-93-07, Екатерина (Феникс) 8-953-053-04-83.

Напомним, что в Серове больше недели искали 63-летнего Александра Мурзина. Тренер по боксу пропал 22 апреля. Накануне стало известно, что следователи задержали обвиняемого в убийстве. Им оказался 66-летний кандидат в мастера спорта.

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