Четверых пострадавших доставили в больницу Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Верхней Пышме вечером 5 мая в аварии погиб 38-летний мужчина. По данным регионального управления ГИБДД, водитель «десятки» выехал на встречную полосу во время движения по улице Петрова. Отечественная легковушка врезалась в Hyundai Accent. Пассажир ВАЗа скончался на месте до прибытия скорой помощи.

- Еще четыре человека - водители и пассажиры обоих транспортных средств получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы в Верхнепышминскую ЦГБ, - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, что тем же вечером на трассе Серов-Сосьва-Гари в аварии погиб пассажир ВАЗ-2111.

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