По данному факту органы внутренних дел проводят расследование Фото: УГИБДД по Свердловской области

Вечером 5 мая на трассе Серов-Сосьва-Гари в аварии погиб 40-летний пассажир «одиннадцатой». По данным Госавтониспекции, Предполагаемым виновником ДТП является 21-летний водитель Ford Focus. Иномарка выехала на встречную полосу и протаранила ВАЗ.

-Мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении, скончался до приезда скорой помощи. Пассажир Ford Focus, 2001 года рождения, доставлен с травмами в Серовскую городскую больницу, госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что оба водители были трезвы.

Напомним, что в апреле на ЕКАД погибла учительница из Березовского Варвара Кочеткова. Синяя «Нива» женщины в лобовую столкнулась с KIA.

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