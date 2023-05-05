Екатеринбургские волонтеры спасли собаку из Краснодарского края

Сейчас Злата отходит от сложной операции. Фото: «Клякса»

Екатеринбургские волонтеры борются за жизнь собаки по кличке Злата. Она приехала на Урал из Краснодарского края. Информация об этом появилась в сообществе «БФ помощи травмированным животным "Клякса"» во «Вконтакте».

Изначально Злата жила в Норильске. У нее не было дома. Но помимо этого у собаки еще и множественные переломы лап. Она находилась на грани жизни и смерти.

- Шансов выжить на улице зимой у бездомной собаки, еще и с переломами, нет совсем. Передержек нет и пристроить такую собаку нереально. Было принято решение забрать Злату к нам, - рассказали волонтеры.

На данный момент собака отходит от сложной операции, которую ей провели накануне. В будущем Злате должны сделать еще две операции, однако окончательного решения еще не принято.

У собаки сломаны несколько лап. Фото: «Клякса»

Ранее свердловский волонтер спас кошку от опасной ловушки, которую та носила на своей шее. Животное было скованно стеклянным горлышком от банки. Спасатель использовал ножницы по металлу, чтобы освободить несчастную.

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