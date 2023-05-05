У жителя Екатеринбурга конфисковали Mercedes за вождение в пьяном виде

Мужчину лишили прав на два года и оштрафовали на 200 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Екатеринбурга осудили за пьяное вождение. Мужчина второй раз сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

33-летний екатеринбуржец 15 февраля передвигался на своей иномарке Mercedes по проспекту Космонавтов. Его остановили автоинспекторы, которые заподозрили, что мужчина пьян. Однако свердловчанин отказался от прохождения текста на опьянение.

Как оказалось, мужчина уже не в первый раз садиться за руль пьяным. Ранее, 10 ноября 2022 года, его задерживали сотрудники ГИБДД в нетрезвом виде. Тогда свердловчанин отделался штрафом в тридцать тысяч и лишением прав больше, чем на год.

- При этом административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами не исполнено, поскольку водительское удостоверение гражданин не сдал, штраф оплатил лишь в феврале 2023 года, - рассказали в ведомстве.

На этот раз мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, лишения прав на два года и конфискации его иномарки в собственность государства.

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