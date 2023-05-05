В Екатеринбурге начались поиски 64-летней женщины

Женщина может находиться в любом районе города. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропала 64-летняя женщина. С 3 мая о местонахождении Светланы Хорьковой ничего не известно. Ее поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения Светлана была одета в белую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Женщина может находиться в любом районе города.

Если вам известно местонахождение Светланы Хорьковой, сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89530530483. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в полицию, набрав 112.

Ранее в Свердловской деревне пропала 70-летняя женщина. Нина Болотова ушла гулять 4 мая по Андроново. Однако женщина так и не вернулась домой. Ее ищут волонтеры и полицейские.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru