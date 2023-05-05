В Березовском загорелся жилой дом

На место пожара прибыли 20 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском произошел пожар. На улице Загвоздкина загорелся жилой дом. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 18 человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел вечером 5 мая. Огонь распространился на 225 квадратных метров. Однако горит только кровля. В пожаре никто не пострадал.

- В 22:29 пожарные локализовали огонь, в 22:38 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара работают 20 человек личного состава, четыре единицы пожарно-спасательной техники, - рассказали в МЧС.

Ранее в Екатеринбурге в районе Елизавет загорелся мусор на промплощадке. Площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Однако спасатели справились с непростой ситуацией, огонь удалось потушить. Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развернули оперативный штаб.

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