В Свердловской деревне пропала 70-летняя пенсионерка

Женщина не вернулась домой после прогулки. Фото: «ЛизаАлерт»

В Свердловской деревне Андроново пропала 70-летняя пенсионерка. Нину Болотову ищут волонтеры и сотрудники полиции. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Женщина ушла гулять 4 мая, однако с прогулки так и не вернулась. В день пропажи женщина была одета в красную кофту, черные штаны, голубые резиновые сланцы и черную шапку. Рост женщины 175 сантиметров, она нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами.

- Женщина страдает потерей памяти, последний раз ее видели 4 мая, когда она шла по улице Новой в Андроново по проселочной дороге в сторону Сладковского, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе поискового отряда.

Если вам известно местонахождение женщины, сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» Натальи по номеру 89022749500. Или же вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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