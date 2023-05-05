Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт5 мая 2023 17:29

Два игрока системы «Автомобилиста» продолжат карьеру в НХЛ

В Северную Америку отправятся Георгий Романов и Виктор Неучев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом права на игроков на территории России останутся за командой из Екатеринбурга

При этом права на игроков на территории России останутся за командой из Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два игрока системы уральского хоккейного клуба «Автомобилист» продолжают карьеру в НХЛ. В Северную Америку отправятся 23-летний вратарь Георгий Романов, а также 19-летний Виктор Неучев. При этом права на игроков на территории России останутся за командой из Екатеринбурга.

- 23-летний Георгий Романов выступал в составе команды «Горняк-УГМК» в ВХЛ, а в системе нашего клуба он находится с 2016 года. В сезоне 2022/23 на его счету 34 матча в ВХЛ,Свою профессиональную карьеру Романов продолжит в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

А вот Виктор Неучев, который в минувшем сезоне провел 61 матч в КХЛ и набрал 12 очков заключил контракт новичка с «Баффало Сэйбрз», которым был задрафтован год назад.