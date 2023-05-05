Два игрока системы «Автомобилиста» продолжат карьеру в НХЛ

При этом права на игроков на территории России останутся за командой из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два игрока системы уральского хоккейного клуба «Автомобилист» продолжают карьеру в НХЛ. В Северную Америку отправятся 23-летний вратарь Георгий Романов, а также 19-летний Виктор Неучев. При этом права на игроков на территории России останутся за командой из Екатеринбурга.

- 23-летний Георгий Романов выступал в составе команды «Горняк-УГМК» в ВХЛ, а в системе нашего клуба он находится с 2016 года. В сезоне 2022/23 на его счету 34 матча в ВХЛ,Свою профессиональную карьеру Романов продолжит в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

А вот Виктор Неучев, который в минувшем сезоне провел 61 матч в КХЛ и набрал 12 очков заключил контракт новичка с «Баффало Сэйбрз», которым был задрафтован год назад.