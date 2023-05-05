Бизнесмен из Екатеринбурга пытался вывезти в Казахстан запрещенный груз

Суд конфисковал полтонны моторного масла у свердловчанина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бизнесмен из Екатеринбурга пытался вывезти в Казахстан крупную партию нефтепродуктов. Их стоимость достигала 99 тысяч рублей, а вес полтонны. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Инцидент произошел накануне на российско-казахстанской границе, на Тюменской таможне. Машину екатеринбургского бизнесмена остановили и досмотрели. Таможенники нашли горюче-смазочные материалы. Было возбуждено административное дело. А суд признал мужчину виновным и конфисковал моторное масло.
Конфискованную партию нефтепродуктов было решено направить в зону СВО. В преддверье праздника это будет приятным подарком для бойцов.
- Мы выяснили потребности у представителей вооруженных сил России и в результате почти полтонны гидравлического, дизельного и индустриального масла передали инженерным подразделениям мобилизованных граждан Тюменской области. Поддержка армии России – это правое дело. С учетом возможностей и ресурсов таможенных органов такую положительную практику продолжим, - рассказал начальник Тюменской таможни Владимир Зябко.
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