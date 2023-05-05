Бизнесмен из Екатеринбурга пытался вывезти в Казахстан запрещенный груз

Суд конфисковал полтонны моторного масла у свердловчанина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмен из Екатеринбурга пытался вывезти в Казахстан крупную партию нефтепродуктов. Их стоимость достигала 99 тысяч рублей, а вес полтонны. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Инцидент произошел накануне на российско-казахстанской границе, на Тюменской таможне. Машину екатеринбургского бизнесмена остановили и досмотрели. Таможенники нашли горюче-смазочные материалы. Было возбуждено административное дело. А суд признал мужчину виновным и конфисковал моторное масло.

Конфискованную партию нефтепродуктов было решено направить в зону СВО. В преддверье праздника это будет приятным подарком для бойцов.

- Мы выяснили потребности у представителей вооруженных сил России и в результате почти полтонны гидравлического, дизельного и индустриального масла передали инженерным подразделениям мобилизованных граждан Тюменской области. Поддержка армии России – это правое дело. С учетом возможностей и ресурсов таможенных органов такую положительную практику продолжим, - рассказал начальник Тюменской таможни Владимир Зябко.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru