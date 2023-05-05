Ограничения будут действовать с 6 мая в связи с действующим в регионе особым противопожарным режимом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области жителям запретили посещать природные и лесные парки. Ограничения будут действовать с 6 мая в связи с действующим в регионе особым противопожарным режимом.

- С завтрашнего дня для туристов закроются природные парки «Оленьи ручьи», «Бажовские места» и «Река Чусовая», Шарташский, Юго-Западный и другие лесные парки региона, заказники, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее стало известно, что в лесах регионального характера Свердловской области ввели режим ЧС из-за многочисленных лесных пожаров, часть из которых представляет опасность для населенных пунктов. Об этом заявил представитель Департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.