Жители Екатеринбурга отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО

Во время отправки груза присутствовал глава уральской столицы. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Для солдат собрали теплые вещи, обувь, лекарства, продукты длительного хранения и многое другое.

Во время отправки груза присутствовал глава уральской столицы, он передал современный квадрокоптер, который приобрел на собственные средства.

- С этой машиной поедут еще детские письма. Сегодня бойцам очень важна моральная поддержка. Я абсолютно уверен, что своим откликом и участием мы с вами приближаем победу, - заявил мэр Алексей Орлов.

Напомним, волонтерский центр «Мы рядом» был создан в октябре прошлого года по поручению Главы Екатеринбурга. Центр оказывает адресную помощь семьям мобилизованных.