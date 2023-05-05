В Нижнем Тагиле прокуратура выдала квартиру многодетной матери

Прокуратура берет на свой контроль исполнение требования
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле многодетной матери предоставили новую квартиру. В этом женщине помогла прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.
Из-за периодических пожаров дом, в котором жила женщина с пятью детьми, был признан аварийным и подлежащим сносу в 2022 году. Свердловчанка обращалась в администрацию города, чтобы ей предоставили новое жилье. Однако она получала отказ.
- В этой связи прокуратура Дзержинского района г. Нижний Тагил в интересах заявительницы и ее несовершеннолетних детей в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направила исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Нижний Тагил предоставить по договору социального найма жилое помещение в виде квартиры взамен занимаемого ими ранее, - рассказали в прокуратуре.
Суд удовлетворил исковые требования. Вскоре женщине и ее детям предоставят новую квартиру. Прокуратура берет на свой контроль исполнение.
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