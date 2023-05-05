Владелец легковушки Daewoo Nexia при повороте не предоставил преимущество байку. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге водитель мотоцикла пострадал, столкнувшись с иномаркой на перекрестке. Авария произошла вечером 5 мая на пересечении улиц Первомайская и Карла Либкнехта.

Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что владелец легковушки Daewoo Nexia, двигаясь в сторону улицы Тургенева, при повороте не предоставил преимущество байку.

Мотоциклиста увезли в больницу с переломом ключицы. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

- В результате ДТП водитель мотоцикла с предварительным диагнозом перелом правой ключицы доставлен в лечебное учреждение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, что в Екатеринбурге иномарка сбила подростка на велосипеде. Парень получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла вечером 4 мая на улице Полюсная, 9. 20-летний водитель Volkswagen Polo при повороте наехал на подростка, который на велосипеде двигался навстречу.