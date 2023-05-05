Мэр Екатеринбурга лично поздравил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны с праздником

Пожилому мужчине вручили цветы и подарки. Фото: соцсети Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны с праздником. Встреча с Александром Агеевым прошла 5 мая. Об этом сообщили в администрации города.

- В своих соцсетях я неоднократно писал об участнике Великой Отечественной войны Александре Матвеевиче Агееве. Около года назад я взял личное шефство над ветераном: сделали ремонт в его квартире, помогаем с лечением и уходом. За это время не раз бывал у него в гостях. Заехал и сейчас, чтобы поздравить с великим праздником. Очень рад видеть его в добром здравии. Договорились, что увидимся на параде Победы! – написал Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Градоначальник передал мужчине цветы и подарки. Также Алексей Орлов приготовил необычный сюрприз для Александра Агеева. Для пенсионера выступили юные баянисты.

На данный момент мужчине помогают также волонтеры. Добровольцы ухаживают за ветераном, готовят ему и прибирают в квартире. Недавно пенсионер ездил в санаторий. А в это время в его жилище сделали ремонт.

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