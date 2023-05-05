Ограничения, связанные с профилактикой лесных пожаров, будут действовать уже с 6 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природный парк «Оленьи ручьи» на Урале временно закроют для посетителей. Ограничения, связанные с профилактикой лесных пожаров, будут действовать уже с 6 мая, когда они будут сняты, пока неизвестно.

- Уважаемые посетители парка!. Учитывая сложную лесопожарную обстановку на территории Свердловской области, в том числе на территории Нижнесергинского муниципального района, «Оленьи ручьи» закрыты до особого распоряжения. Просим принять информацию к сведению, - говорится в заявлении пресс-службы парка.

Напомним, что в «Оленьих ручьях» 4 мая локализовали пожар, который, предположительно, возник из-за туристов. В природном парке сгорело 20 гектаров леса.

- Благодаря усилиям сотрудников уральской авиабазы и МЧС, инспекторской службы парка, лесников удалось остановить огонь, - говорит директор природного парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин.