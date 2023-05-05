В Верхней Пышме автоинспекторы поймали мужчину с крупной партией наркотика

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме автоинспекторы задержали 40-летнего жителя Екатеринбурга, у которого нашли большую партию наркотика. Полицейские дежурили на трассе, когда заметили, как из леса вышел подозрительный мужчина.

- Увидев патрульную машину, он побежал в лесной массив, при этом выбросив пакет. Догнав его, сотрудники ГАИ сопроводили в патрульную машину, а один из сотрудников обнаружил сверток, обмотанный черной изолентой, - рассказали в МО МВД «Верхнепышминский».

Экспертиза показала, что в пакетике находится наркотическая курительная смесь, Вес изъятого составил 79,56 грамма.

Как оказалось, задержанный уже был судим за разбой, он рассказал, что приобрел запрещенные вещства для себя, так как употребляет их давно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»