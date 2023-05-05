В ГИБДД Екатеринбурга напомнили о перекрытии улиц в преддверии 9 мая

Это связано с торжественными мероприятиями, посвященными 78-ой годовщине со Дня Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госавтоинспекции Екатеринбурга напомнили о массовом перекрытии дорог во время торжественных мероприятий, которые посвящены 78-ой годовщине со Дня Победы. Так, 8 мая с 09:45 до 11:15 на время торжественного возложения венков к памятнику маршалу Жукову будет закрыто движение транспорта по ряду улиц.

- Транспорт не сможет проехать по нечетной стороне проспекта Ленина от Восточной до Луначарского, по улице Бажова от Первомайской до Малышева, а также по улице Кузнечной от Первомайской до Бажова, - уточнили в УМВД Росси по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге воспитанники детского сада №423 стали участниками акции «Бессмертный полк». Мальчишки и девчонки в возрасте от трех до семи лет прошли вокруг садика с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.