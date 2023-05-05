Пожарные Югры помогут тушить леса в Свердловской области

Пожарные Югры выехали в Свердловскую область на помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 мая на борьбу с лесными пожарами в Свердловской области направили 45 пожарных из Ханты-Мансийского автономного округа, которые трудятся в Советском и Белоярском филиалах базы авиационной и наземной охраны лесов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Сейчас из-за 25 действующих в Свердловской области лесных пожаров в регионе ввели режим ЧС. Уральцам запрещено в праздники посещать лесопарки и природные парки, а также до особого распоряжения разводить открытый огонь.

Также в Екатеринбурге 5 мая случился пожар в промзоне в районе Елизавет, где огонь охватил площадь в 4 000 квадратных метров.

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