В Верхней Пышме местный житель подарил телефонным мошенникам 900 тысяч

Пострадавший оформил на себя крупный кредит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 59-летний местный житель поверил телефонным мошенникам и лишился сразу 900 тысяч рублей. Пострадавший мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонили через приложение WhatsApp Messenger.

- Звонивший пояснил, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя заявителя и во избежание мошеннических действий ему необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. Потерпевшего это насторожило, - уточнили в МО МВД «Верхнепышминский».

Уралец полностью последовал инструкции злоумышленника, он оформил на себя крупный кредит и через банкомат 30 операциями перевел эти деньги на указанные реквизиты.

По данному факту проводится проверка в порядке статьи 144,145 УПК РФ.