В Каменске-Уральском начали штрафовать дачников за разведение огня

Граждан наказывают рублей за нарушение особого противопожарного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральске дачникам стали выписывать штрафы за разведение огня на приусадебных участках. С 28 апреля штрафы выписали 16 дачникам. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Костры люди разжигали либо на дачном участке, либо в лесу. Нарушения обнаружены во время проведения рейдов. На всех нарушителей закона составили протоколы. Пока выплачен только один штраф.

Напомним, что с 15 апреля 2023 года в Свердловской области действует особый противопожарный режим. За разведение открытого огня гражданам выписывают штрафы от 40 до 60 тысяч рублей, юридические лица могут быть наказаны штрафом в миллион рублей.

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