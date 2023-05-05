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НовостиОбщество5 мая 2023 12:43

В Каменске-Уральском начали штрафовать дачников за разведение огня

За неделю здесь наказали рублем 16 человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Граждан наказывают рублей за нарушение особого противопожарного режима

Граждан наказывают рублей за нарушение особого противопожарного режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральске дачникам стали выписывать штрафы за разведение огня на приусадебных участках. С 28 апреля штрафы выписали 16 дачникам. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Костры люди разжигали либо на дачном участке, либо в лесу. Нарушения обнаружены во время проведения рейдов. На всех нарушителей закона составили протоколы. Пока выплачен только один штраф.

Напомним, что с 15 апреля 2023 года в Свердловской области действует особый противопожарный режим. За разведение открытого огня гражданам выписывают штрафы от 40 до 60 тысяч рублей, юридические лица могут быть наказаны штрафом в миллион рублей.

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