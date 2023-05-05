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НовостиОбщество5 мая 2023 12:29

В честь Нижнего Тагила выпустили монету

Ее запустили в обращение 5 мая 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Монета вышла в обращение тиражом в 1 миллион экземпляр. Фото: ЦБ РФ

Монета вышла в обращение тиражом в 1 миллион экземпляр. Фото: ЦБ РФ

Центробанк РФ 5 мая запустил в обращение монету номиналом в 10 рублей с изображением Города трудовой доблести – Нижнего Тагила. Всего ЦБ РФ выпустил 1 миллион монет общим номиналом в 10 миллионов рублей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Монета изготовлена из недрагоценных металлов, ее диаметр – 22 миллиметра. На оборотной стороне монеты помещен памятник «Рабочий и танкист». Рядом есть две надписи – «Город трудовой доблести» и «Нижний Тагил».

На лицевой стороне монеты – ветви лавра и дуба, а также товарный знак Московского монетного двора.