В Академическом в жилом доме вспыхнули несколько балконов на 10-м и 11-м этажах

Фото: Telegram-канал "Академический. Новости. Екатеринбург"

В Академическом районе Екатеринбурга в жилом доме на улице Краснолесья вспыхнули несколько балконов на 10-м и 11-м этажах.

- По адресу Краснолесья, 99 горят три балкона, есть угроза распространения огня на другие этажи, происходит эвакуация жильцов, - сообщил «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.

В ГУ МЧС по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Ранее стало известно, что площадь пожара на складах на Елизавете в Екатеринбурге увеличилась в два раза и сейчас составляет 4 000 квадратных метров. Сейчас огонь перекинулся на растительность. Есть опасность, что пожар «зацепит» гаражный кооператив.

- Огнеборцы принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий, ветреная погода, - рассказывают в пресс-служба МЧС по Свердловской области.