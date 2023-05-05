Ретропоезд «Эшелон Победы» прибыл в Екатеринбург

Фото: пресс-служба СвЖД

5 мая в столицу Урала прибыл сдвоенный состав ретропоезда «Эшелоны Победы». Историческая реконструкция позволила воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали поезда победителей.

Проект организовала Свердловская железная дорога к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В регионах Прикамья и Урала с апреля курсируют сразу два ретро-состава во главе с раритетными паровозами ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111. На этой неделе они сделали остановки на станциях Гороблагодатская (г. Кушва), Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Богданович. 5 мая эшелон прибыл в Екатеринбург.

Фото: пресс-служба СвЖД

Во время митинга в честь торжественной встречи «Эшелона Победы» начальник СвЖД Иван Колесников призвал бережно хранить память о подвиге советского народа, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что День Победы – великий праздник, праздник со слезами на глазах. Прошлое живо в истории нашей страны, и очень важно проносить память о нем через поколения.

«Эшелоны Победы» состоят из вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и тяжелый послевоенный период. Это солдатская теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, санпропускник, кухня, хлебопекарня, электростанция. В одном из вагонов сформирована стендовая музейная выставка «Дорога помогает победить». Экспонаты передают дух своего времени и помогают получить наглядное представление о героической работе железнодорожного транспорта в годы войны: о воинских и военно-санитарных перевозках, истории эвакуации промышленных предприятий и населения. Можно зайти внутрь, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото.

На открытых платформах поезда выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, представлены станки довоенного и военного времени.

Фото: пресс-служба СвЖД

Впервые в этом году в один из эшелонов включен «вагон памяти» с фотогалереями участников войны: можно передать фотографии своих близких-фронтовиков для размещения на стендах экспозиции. Уже на следующих станциях их видят сотни земляков.

Из Екатеринбурга исторический эшелон отправится далее, чтобы сделать остановки в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.