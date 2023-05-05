Роспотребнадзор проверят качество воздуха в районе мощного пожара на Елизавете

Площадь пожара на складах на Елизавете в Екатеринбурге увеличилась в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Елизавета, где полыхают складские помещения, специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха, взятые пробы исследуют в лабораториях. В ведомстве советуют горожанам избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна.

- Откажитесь от контактных линз в пользу очков, больше пейте, промывайте глаза, нос и горло, откажитесь от курения, делайте влажную уборку, а при необходимости выхода на улицу используйте маски и респираторы, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, площадь пожара на складах на Елизавете в Екатеринбурге увеличилась в два раза и сейчас составляет 4 000 квадратных метров. Сейчас огонь перекинулся на растительность. Есть опасность, что пожар «зацепит» гаражный кооператив.