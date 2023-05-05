В Екатеринбурге сотрудники «Сима-ленда» провели шествие «Бессмертного полка»

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В Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» почтили память воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Они провели свое шествие «Бессмертного полка». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе компании.

Участники с портретами своих родных заполонили главный зал во время шествия. Затем, сотрудники почтили память минутой молчания и зажгли тысячи огней.

- Ребята по своему желанию организовывают и проводят эту акцию, чтобы почтить память родных. Для каждого из них это трепетный момент и значительное событие в истории семьи, - пояснили в компании.

Кроме того, сотрудники компании хором спели песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

Шествие «Бессмертного полка» также решили устроить в детском саду Екатеринбурга. Родители и воспитатели поддержали инициативу и приняли участие в мероприятии.

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