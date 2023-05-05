В Нижнем Тагиле во время парада Победы пройдет колонна танков «Уралвагонзавода»

Шествие возглавит легендарный Т-34-85 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле во время парада Победы по центру города пройдет колонна танков «Уралвагонзавода». Шествие возглавит легендарный Т-34-85, а за ним проедут три бронемашины: Т-72Б3М и два Т-90М «Прорыв».

- Это самые совершенные машины в своих семействах. Они сохраняют главные преимущества тагильских танков – исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации, - уточнили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Ранее стало известно, что в Екатеринбург утром 5 мая прибыл «Эшелон Победы» - ретропоезд на паровозной тяге, состоящий из 11 отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы войны и послевоенный период.

Жители города вместе с мэром Алексеем Орловым и полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым торжественно - с музыкой и танцами встретили его на железнодорожном вокзале.