«Атомстройкомплекс» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Представители компании приняли участие в возложении цветов к монументу «Седой Урал». Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В преддверии Дня победы компания «Атомстройкомплекс» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих в Орджоникидзевском и Октябрьском районе, вручив более 130 подарков на предпраздничной неделе. Также представители компании приняли участие в возложении цветов к монументу «Седой Урал».

На протяжении многих лет компания «Атомстрокомплекс» поддерживает ветеранов и тружеников тыла, организует мероприятия, приуроченные к празднованию Великой Победы. Например, 9 мая 2021 года на крыше главного офиса компании танцоры танцевали вальс победы, в 2020 году сотрудники компании онлайн провели свой «Бессмертный полк», собрав на корпоративном портале истории своих близких, участвовавших в Великой отечественной войне.

Поздравление ветеранов. Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

– Сохранение традиций, уважение старших поколений – это одна из ценностей нашей компании. Мы считаем своим долгом поддерживать ветеранов, и понимаем, как важно знать историю своей страны, уважать старших, помогать друг другу. Наша общая забота – выразить свою благодарность за великий подвиг, – отметила Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс».

Чтят в компании и рабочую историю: для пенсионеров-строителей в компании проводят экскурсии по современным объектам, поздравляют с профессиональными праздниками, дают возможность поделиться опытом с молодыми строителями.