Обвиняемый в убийстве на ЖД вокзале Екатеринбурга заявил, что оказывал погибшему первую помощь

Мужчина заявил, что оказывал первую помощь до момента прибытия полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном суде Екатеринбурга в эти минуты проходит процесс, на котором рассматривается вопрос об аресте 50-летнего Владимира Власова. По версии следствия, именно он вечером 3 мая расстрелял на площади у железнодорожного вокзала 42-летнего Николая. На СИЗО настаивают следователи, которые завели уголовное дело об убийстве.

Как стало известно "КП-Екатеринбург", поводом к перепалке, закончившейся трагедией, стала ревность.

Интересно, что жена погибшего Николая, присутствующая на процессе, заявила, что не хочет, чтобы предполагаемого стрелка отправили в СИЗО.

В ходе процесса Владимир Власов рассказал, что после рокового выстрела пытался оказать погибшему первую помощь. Делал он это до того момента, пока на место не приехали сотрудники полиции, которые произвели задержание.