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НовостиПроисшествия5 мая 2023 10:52

Обвиняемый в убийстве на ЖД вокзале Екатеринбурга заявил, что оказывал погибшему первую помощь

По словам Владимира, он это делал до прибытия полиции
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Мужчина заявил, что оказывал первую помощь до момента прибытия полиции

Мужчина заявил, что оказывал первую помощь до момента прибытия полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном суде Екатеринбурга в эти минуты проходит процесс, на котором рассматривается вопрос об аресте 50-летнего Владимира Власова. По версии следствия, именно он вечером 3 мая расстрелял на площади у железнодорожного вокзала 42-летнего Николая. На СИЗО настаивают следователи, которые завели уголовное дело об убийстве.

Как стало известно "КП-Екатеринбург", поводом к перепалке, закончившейся трагедией, стала ревность.

Интересно, что жена погибшего Николая, присутствующая на процессе, заявила, что не хочет, чтобы предполагаемого стрелка отправили в СИЗО.

В ходе процесса Владимир Власов рассказал, что после рокового выстрела пытался оказать погибшему первую помощь. Делал он это до того момента, пока на место не приехали сотрудники полиции, которые произвели задержание.