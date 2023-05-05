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НовостиПроисшествия5 мая 2023 10:42

Уралец погиб, получив удар ножом в бедро, во время спарринга

На его друга завели уголовное дело
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 30 декабря 2022 года друзья собрались в квартире одного из них, чтобы выпить. Один из товарищей во время застолья предложил устроить спарринг. Он должен был наносить удары ножом в ногу знакомого, а тот должен данный удар блокировать. Однако все пошло не по плану.

- Они встали друг напротив друга, при этом обвиняемый с разворота, удерживая нож в левой руке обратным хватом, нанес удар в сторону левой ноги своего знакомого. Последний от удара не увернулся, и нож попал в его левое бедро, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Пострадавшего доставили на скорой в местную больницу. Медики своевременно оказали ему помощь, однако мужчина скончался в тот же день.

На его 32-летнегол товарища завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его рассмотрит Первоуральский городской суд.

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