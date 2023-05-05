Уралец погиб, получив удар ножом в бедро, во время спарринга

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 30 декабря 2022 года друзья собрались в квартире одного из них, чтобы выпить. Один из товарищей во время застолья предложил устроить спарринг. Он должен был наносить удары ножом в ногу знакомого, а тот должен данный удар блокировать. Однако все пошло не по плану.

- Они встали друг напротив друга, при этом обвиняемый с разворота, удерживая нож в левой руке обратным хватом, нанес удар в сторону левой ноги своего знакомого. Последний от удара не увернулся, и нож попал в его левое бедро, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Пострадавшего доставили на скорой в местную больницу. Медики своевременно оказали ему помощь, однако мужчина скончался в тот же день.

На его 32-летнегол товарища завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его рассмотрит Первоуральский городской суд.

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