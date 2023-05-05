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НовостиПроисшествия5 мая 2023 10:22

Мужчина, обвиняемый в убийстве на ЖД вокзале Екатеринбурга, попал на видео

Он предпочел не отвечать на вопрос о причинах своего поступка
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Владимир накинул на голову капюшон и старался не попадать в объективы фотоаппаратов

Владимир накинул на голову капюшон и старался не попадать в объективы фотоаппаратов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном суде Екатеринбурга в эти минуты суд принимает решение об аресте 50-летнего Владимира Власова. По версии следствия, именно он вечером 3 мая расстрелял на площади у железнодорожного вокзала 42-летнего Николая.

Одна из пуль угодила мужчине в бедро, пробив артерию. Николай скончался на месте в результате кровопотери. После произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». По словам друзей Николая, конфликт между мужчинами произошел на почве ревности.

Как удалось узнать «КП», погибший являлся уроженцем Ижевска, но в последнее годы жил в Москве.

Недавно задержанного доставили в Железнодорожный суд в наручниках. Владимир накинул на голову капюшон и старался не попадать в объективы фотоаппаратов.

Корреспондент «КП»-Екатеринбург попытался узнать у Владимира Власова, почему он начал стрелять. Однако обвиняемый не стал отвечать на этот вопрос.