Ограничения введут во втором квартале 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запретят парковку на проспекте Космонавтов и улице Горького. Это поможет избавиться от заторов, сообщили в администрации города.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, - рассказали в мэрии.

На проспекте Космонавтов нельзя будет парковаться от улицы Краснофлотцев до улицы Баумана, на Горького - от площади Труда до улицы Малышева. Планируется, что ограничения введут во втором квартале 2023 года. На указанных выше участках появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

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