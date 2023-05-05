На Елизавете горит мусор на промплощадке

На промплощадке в районе Елизавет загорелся мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, днем 5 мая, произошел пожар на улице Базальтовой. К месту происшествия приехала бригада спасателей МЧС. Из-за пожара никто не пострадал.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит пластиковый мусор на промышленной площадке. Горение происходит на двух очагах. По предварительным данным, общая площадь пожара – 150 квадратных метров, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели принимают все меры, чтобы устранить пожар. Напомним, что в лесах Свердловской области действует 23 пожара. Эти возгорания представляют опасность для городов и населенных пунктов региона. Общая площадь пожаров, по подсчетам пресс-службы федеральной Авиалесохраны, составила около 2,3 га.

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