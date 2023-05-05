В Свердловской области с начала года оштрафовали почти 1700 водителей, не пристегнутых ремнем безопасности

На автодорогах Свердловской области функционирует 20 стационарных комплексов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за четыре месяца 2023 года оштрафовали почти 1700 водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. Нарушения вычислили с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений.

- Пресечение нарушений правил дорожного движения путем регистрации при помощи систем фото и видеофиксации способствует снижению количества и тяжести последствий ДТП на территории региона, - отметили в ГИБДД Свердловской области. - Их основная задача не оштрафовать водителей, а обеспечить пассивную безопасность как можно большего числа людей в автомобилях во время движения.

На автодорогах Свердловской области функционирует 20 стационарных комплексов, которые фиксируют не пристегнутых водителей. Они установлены Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменск-Уральском и Верхней Пышме. Вскоре распознавать водителей, не пристегнувшихся ремнем, будут и передвижные и мобильные комплексы фиксации нарушений.

В ГИБДД добавили, что с начала года в нашем регионе с участием непристегнутых водителей и пассажиров уже зарегистрировано 159 ДТП, в которых 36 человек погибли и еще 247, из них- 5 детей, получили травмы различной степени тяжести.

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