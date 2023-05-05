Купил квартиру в новостройке, а в ней уже ремонт, мебель и техника

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Чтобы вам не пришлось дважды платить за ремонт, мебель и технику, у ГК “Страна Девелопмент” есть решение.

Покупая квартиру в новостройке, будущие новоселы могут оформить опции “Ремонт и меблировка от застройщика”. Рассказываем про плюсы и минусы таких доп.услуг.

Экономия бюджета. Мы сравнили, при оформлении ремонта и меблировки от застройщика их цена будет ниже в среднем на 20%. За счет больших объемов девелопер получает скидку, поэтому стоимость для вас тоже становится меньше.

Фиксирование цены. Оформляя договор, вы фиксируете цену на ремонт, мебель, включая кухню, и бытовую технику. Скачки валюты, санкции и прочие факторы уже не повлияют на их стоимость.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Можно переехать сразу. Готовые ремонт и меблировка от застройщика значительно сэкономят время. Сразу после получения ключей можно сдать квартиру или переехать в свое жилье. Оставшуюся мебель можно завезти быстро. Кстати, в меблировку от “Страны” входит и основная бытовая техника: варочная поверхность, холодильник и вытяжка. В кухонном гарнитуре предусмотрено место под посудомоечную машину и духовой шкаф.

Мягкий платеж. Стоимость ремонта и кухни включите в ипотеку. Ежемесячный платеж не сильно увеличится, зато нет необходимости разово платить большую сумму за материалы и работу.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Ремонт без индивидуального дизайна. Здесь на вкус и цвет. Учитывайте, что ремонты от застройщика нейтральные и универсальные. “Страна” предлагает на выбор три цветовых решения. Также и с мебелью. Если вы настроены преобразить квартиру, это можно сделать на счет декора - шторы, пледы, ковры, предметы интерьера.

Гарантия на ремонт. Если вы самостоятельно нанимаете бригаду, то рекомендуем закрепить договоренности договором. На такое идут не многие. В ином случае, претензии некому будет выставить. Если берете ремонт от застройщика, то гарантия на все работы год. Материалы застройщик закупает в России. Местное производство и проверенные поставщики гарантируют, что санкции не повлияют на ремонт и задержек не будет.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

“Умные технологии”. Умные розетки, выключатели, светильники и даже гардины для штор - уже привычное для многих наполнение квартиры. У “Страны Девелопмент” базовый комплект умного дома установлен в каждой квартире. Умный дом позволяет дистанционно контролировать различные процессы внутри квартиры: включать/выключать свет и питание розеток, получать уведомления, если сработают датчики протечек, в новых домах — удаленно перекрывать воду. Система сама предупреждает об отклонениях или изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Покупать квартиру с ремонтом и мебелью или нет — решение индивидуальное, всем важны разные детали. Когда вопрос переезда стоит остро и обстоятельства не позволяют самостоятельно и не спеша сделать ремонт, то такое предложение - идеальный вариант.

Сейчас в Екатеринбурге ГК “Страна Девелопмент” предлагает квартиры в своем флагманском проекте ЖК “Сибирский сад”. Современный жилой комплекс находится в 15 минутах от центра города, на пересечении улицы Сибирский тракт, переулка Базовый и улицы Ткачей. Рядом с микрорайоном вся необходимая инфраструктура уже сформирована: в пешей доступности остановки, детские сады и школы, продуктовые магазины и аптеки, фитнес центры и места для отдыха. Всего в ЖК будет 8 домов. На первых этажах расположатся магазины и аптеки, кафе и пекарни, салоны и клиентские центры. Узнать подробнее о ЖК и планировках, выбрать подходящую квартиру и забронировать ее можно на сайте ГК “Страна Девелопмент” ekb.strana.com.

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