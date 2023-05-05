В Екатеринбурге завершены поиски девятилетней девочки

Девочку нашли полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски девятилетней девочки. Школьница не вернулась домой с прогулки вечером 4 мая. Ее разыскивали волонтеры и полиция.

- Девочка найдена, жива. Подробности уточняются, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», семья пропавшей не состоит на учете.

- Девочка учится во вторую смену. В день пропажи она решила погулять после школы. В 19:00 младший ребенок семьи пришел домой, а она нет – решила еще задержаться на улице и не вернулась, - рассказали о пропаже девочки волонтеры.

Напомним, недавно волонтеры «ЛизаАлерт» провели эксперимент, чтобы проверить, помогут ли жители Екатеринбурга потерявшемуся ребенку. Девочка и мальчик подходили к прохожим и просили о помощи. Как реагировали екатеринбуржцы на просьбы детей, читайте здесь.

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