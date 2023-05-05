На Урале с помощью автовышки спасли цаплю, провисевшую сутки на дереве

Фото: скриншот видео
В Сысерти спасли из ловушки цаплю, которая запуталась в рыболовной нити и повисла между деревьев. Птицу, попавшую в беду, заметили в природном парке «Бажовские места». Об этом сообщают его представители в социальных сетях.
Очевидцы рассказали, что птица так провисела в течение суток. Для спасения цапли директор парка вызвал автовышку.
- С ее помощью сотрудники парка смогли вызволить несчастную птицу из плена. Обессиленная цапля самостоятельно ушла на берег Верхнесысертского пруда. В настоящее время с ней все в порядке, - сообщили представители парка.
Также руководители парка призвали рыбаков не разбрасывать рыболовные лески и снасти, так как в них с легкостью могут запутаться пернатые.
Напомним, тагильчанка Юлия Жеребцова сделала из своей квартиры приют для птиц. Женщина выхаживает десятки птиц. И на ее попечении совы-инвалиды, стрижи, ласточки, свиристели.
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