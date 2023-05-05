Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали мужчину, которому не удалось ограбить офис микрофинансовой организации.

- Задержанным оказался 39-летний местный житель, зарегистрированный на территории микрорайона Эльмаш, но фактически ведущий полубродяжнический образ жизни. Выяснилось также, что ранее мужчина был судим за убийство, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемый дал признательные показания. 1 мая он ворвался в офис микрофинансовой организации и, угрожая сотруднице ножом, потребовал деньги. Женщина не стала сопротивляться и попыталась открыть сейф, однако у нее не получилось открыть замок. Поняв это, подозреваемый сбежал. А уже через день горе-разбойника разыскали полицейские.

На задержанного завели уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Он помещен под стражу.

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