На объекте появится новая плитка и освещение, пандусы для людей с ограниченными возможностями. Фото: страница во «ВКонтакте» главы городского округа

Началась реконструкция стелы «Европа-Азия» в Первоуральске. Об этом 5 мая сообщил глава городского округа Игорь Кабец.

- Реставрация стелы «Европа-Азия» является еще одним важным проектом в Первоуральске, - написал глава на своей странице во «ВКонтакте». - После завершения работ жители и гости города смогут наслаждаться обновленным комплексом, который будет более комфортным и удобным для посещения.

Подрядчика, который занялся реконструкцией, выбирали с помощью конкурса.

Игорь Кабец также рассказал, что на объекте появится новая плитка и освещение, пандусы для людей с ограниченными возможностями. Работы планируются завершиться к середине осени.

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