Компания из Вьетнама подала в суд на сеть гипермаркетов «Гипербола»

Предприниматель намерен отсудить у магазина 5 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания из Вьетнама «Нафудс Груп» по производству соков и сушеных фруктов подала в суд на сеть гипермаркетов «Гипербола». Предприниматель намерен отсудить у магазина 5 миллионов рублей. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Первое судебное заседание назначено на 12 мая.

Напомним, ранее «Золотое Яблоко» отсудило у сети постаматов 219 миллионов. PickPoint задолжала уральской компании деньги ее клиентов.

По решению Арбитражного суда Свердловской области сеть постаматов должна выплатить около 201 миллиона рублей основного долга, а также почти 18 миллионов рублей пени.

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