Пожарные поезда СвЖД за сутки четырежды пришли на помощь МЧС и предотвратили распространение огня

Фото: пресс-служба СвЖД

С 3 по 4 мая 2023 года пожарные поезда Свердловской магистрали четыре раза выезжали на ликвидацию пожаров в Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае.

3 мая для борьбы с огнем в районе деревни Шестаки Пермского края был направлен пожарный поезд станции Кизел. Природный пожар (горела сухая трава) быстро распространялся в сторону жилых домов и расположенной поблизости тяговой подстанции. Очаги возгорания находились в труднодоступной для автотранспорта местности – подъехать к ним можно было только по железной дороге. Пожар был ликвидирован к утру 4 мая. Личный состав поезда работал около 12 часов, израсходовано более 120 тонн воды.

Фото: пресс-служба СвЖД

4 мая пожарный поезд станции Екатеринбург-Сортировочный выезжал на перегон Решеты – Липовая для помощи МЧС в тушении торфяников. В задачи спецсостава входила проливка пластов тлеющего торфа вдоль полосы отвода железной дороги.

Сегодня пожарные поезда станций Екатеринбург-Сортировочный и Тюмень ликвидировали возгорания сухой растительности вблизи железной дороги на перегоне Решеты – Хрустальная и в районе станции Войновка (в черте города Тюмень) соответственно.

Рукавная линия до жилых домов. Фото: пресс-служба СвЖД

Всего с начала апреля пожарные поезда СвЖД совершили 25 выездов, в том числе 16 – по запросам региональных оперативно-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации очагов природных и иных пожаров. Ликвидированы возгорания на площади свыше 4 гектаров. Основная задача специализированного подвижного состава – локализация и предотвращение распространения возгораний вблизи полосы отвода железной дороги, защита от огня инфраструктуры и объектов магистрали, а также помощь на других объектах по запросу МЧС.

На ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. Зона обслуживания одного поезда – от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.