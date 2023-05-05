Уральцы предложили 76 идей для процветания страны

Своими предложениями уральцы поделятся на форуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области представили 76 идей по развитию России, которые они представят на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Эта площадка за несколько лет помогла сформировать сообщество профессионалов и команд. В этом году на форуме пройдет конкурс перспективных российских брендов, что даст возможность малому и среднему бизнесу наладить систему продвинуть свою продукцию в маркетплейсах и торговых сетях.

На конкурс уже завились представители 3,5 тысячи брендов из всех регионов страны. Сам форум пройдет в июне 2023 года.