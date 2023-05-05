Пригородные «Ласточки» СвЖД в Свердловской области перевезли 10 миллионов пассажиров

В Свердловской области электропоезда «Ласточка» курсируют по нескольким направлениям. Фото: пресс-служба СвЖД

Пригородные электропоезда «Ласточка» в Свердловской области сегодня перевезли 10-миллионного пассажира (с момента начала курсирования на СвЖД). Популярность этого скоростного вида транспорта постоянно растет. Если в 2015 году, с начала запуска, они перевозили ежесуточно 1,5 тыс. человек, то сейчас – порядка 7 тыс. человек. А 28 апреля 2023 года был поставлен суточный рекорд – «Ласточки» перевезли по области 10,3 тыс. пригородных пассажиров.

4 мая приобрела счастливый билет на скоростной электропоезд №7063 сообщением Екатеринбург – Качканар и стала 10-миллионным пассажиром студентка Дарья Громозова. Она совершает поездки ежемесячно, а сегодня отправилась на «Ласточке» домой в Нижний Тагил, чтобы провести праздничные выходные с семьей. Дарья с удовольствием использует скоростные электропоезда для своих поездок.

Юбилейный пассажир был определен с помощью автоматизированной системы, которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах, терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение.

За 4 месяца текущего года количество граждан, выбирающих «Ласточку» для поездок, выросло на 72%. Фото: пресс-служба СвЖД

Дарью Громозову поздравили руководители СвЖД и перевозчика АО «Свердловская пригородная компания»: подарили сертификат на безлимитные поездки на электропоездах «Ласточка» до конца года и памятные сувениры.

Отметим, за 4 месяца текущего года количество граждан, выбирающих «Ласточку» для поездок, выросло на 72% (к аналогичному периоду прошлого года). По данным опросов, жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения, «всепогодность» и оптимальная стоимость проезда. Кроме того, маршрутная сеть «Ласточек» постоянно расширяется.

В Свердловской области электропоезда «Ласточка» курсируют по нескольким направлениям: из Екатеринбурга до Серова, Боксит и Качканара (через Нижний Тагил), до Шали (через Первоуральск и Кузино), до Красноуфимска и Каменска-Уральского.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте АО «СПК». Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления поезда. При посадке в вагон, помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.