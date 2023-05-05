В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка

Девочка не вернулась домой с прогулки Фото: «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге пропала девятилетняя Айбите Кожаназарова. Ее поисками занимаются поисковые отряды и сотрудники полиции.
- 4 мая 2023 года не вернулась с прогулки домой, - сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
Отмечается, что девочка может находиться в любом районе города.
На момент пропажи девочка была одета в белую рубашку, темно-синюю юбку, синюю кофту джинсовую с красными рукавами и черные туфли. С собой у нее был розовый рюкзак.
Если вы знаете, где может находиться девочка, сообщите в поисковый отряд на горячую линию или в полицию по телефону 8(343)356-42-11.
Фото: «ЛизаАлерт»
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