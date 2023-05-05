У екатеринбуржцев перестал работать интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбои работы сети «Билайн». У горожан перестал работать домашний и мобильный интернет. Об этом сообщает URA.RU.

- У «Билайна» возникли проблемы с интернетом, - рассказали агентству читатели. - Домашний и мобильный интернет перестали работать, ничего не загружается.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу компании. На момент публикации материала ответ не поступил.

Напомним, 13 апреля в Свердловской области произошел сбой в работе сотового оператора «Мегафон». Проблемы со связью возникли из-за вандалов.

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