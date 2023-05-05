В Екатеринбург прибыл «Эшелон Победы»

Во время стоянки состава все желающие могут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбург утром 5 мая прибыл «Эшелон Победы» - ретропоезд на паровозной тяге, состоящий из 11 отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы войны и послевоенный период. Жители города вместе с мэром Алексеем Орловым и полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым торжественно - с музыкой и танцами встретили его на железнодорожном вокзале.
Поезд встретили с музыкой и танцами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Во время стоянки состава все желающие могут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото, - рассказывали ранее в пресс-службе Свердловской железной дороги. - Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.
В составе ретропоезда - солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция.
На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном из вагонов екатеринбуржцы также посетили выставку «Дорога помогает победить» о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения.
На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и другие.
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