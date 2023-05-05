Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 4:42

В Екатеринбург прибыл «Эшелон Победы»

Ретропоезд на паровозной тяге приехал в город 5 мая
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Во время стоянки состава все желающие могут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов

Во время стоянки состава все желающие могут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург утром 5 мая прибыл «Эшелон Победы» - ретропоезд на паровозной тяге, состоящий из 11 отреставрированных вагонов, которые эксплуатировались в годы войны и послевоенный период. Жители города вместе с мэром Алексеем Орловым и полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым торжественно - с музыкой и танцами встретили его на железнодорожном вокзале.

Поезд встретили с музыкой и танцами

Поезд встретили с музыкой и танцами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во время стоянки состава все желающие могут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото, - рассказывали ранее в пресс-службе Свердловской железной дороги. - Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.

В составе ретропоезда - солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция.

На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники

На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из вагонов екатеринбуржцы также посетили выставку «Дорога помогает победить» о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения.

На открытых платформах выставлены образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и другие.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru