Чаще всего в апреле свердловские работодатели искали специалистов из сферы «Продажи, обслуживание клиентов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вырос спрос на рабочий персонал. Об этом сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Количество таких вакансий за последний месяц увеличилось на 15,5%.

Также заметный рост продемонстрировали профессиональные сферы «Автомобильный бизнес» (+15,4%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+15,1%), «Юристы» (+13,9%), «Строительство, недвижимость» (+13,5%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+12,6%).

Чаще всего в апреле, по данным платформы, свердловские работодатели искали специалистов из сферы «Продажи, обслуживание клиентов» - на них приходится 22,6% от всех апрельских вакансий. На втором месте находится «Рабочий персонал» (21,5% вакансий), на третьем - «Производство, сервисное обслуживание» (18,8%). Также часто были открыты вакансии в сферах «Строительство, недвижимость» (16,9%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (11,6%).

При этом, как отмечают в службе исследований, реже всего в апреле компании региона открывали вакансии в профессиональных сферах «Юристы» (0,9% от всех предложений о работе), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,7%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (0,7%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,5%) и «Страхование» (0,1%).

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