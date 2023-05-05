На перевале Дятлова будет создан визит-центр, который будет обслуживать туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На перевале Дятлова появится визит-центр и гостиница. Обустроить местность для туристов планируют в 2023-2024 году. Об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

- Планируется, что будет создан визит-центр, который будет обслуживать самодеятельных туристов: выдавать оборудование в прокат, предоставлять услуги по сопровождению туристов на конкретные туристические маршруты, будет выстраивать навигацию и предоставлять информационные услуги, - рассказала Эльмира Туканова.

Также, по ее словам, при гранатовой поддержке предпринимателей планируется создать новые объекты коллективного размещения «эконом» и «люкс».

Напомним, ранее мы писали, что перевал Дятлова обустроят для туристов на грант от Ростуризма. Проект получил деньги, попав в число 15 грантообладателей по итогам конкурса.

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