На перевале Дятлова будет создан визит-центр, который будет обслуживать туристов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На перевале Дятлова появится визит-центр и гостиница. Обустроить местность для туристов планируют в 2023-2024 году. Об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
- Планируется, что будет создан визит-центр, который будет обслуживать самодеятельных туристов: выдавать оборудование в прокат, предоставлять услуги по сопровождению туристов на конкретные туристические маршруты, будет выстраивать навигацию и предоставлять информационные услуги, - рассказала Эльмира Туканова.
Также, по ее словам, при гранатовой поддержке предпринимателей планируется создать новые объекты коллективного размещения «эконом» и «люкс».
Напомним, ранее мы писали, что перевал Дятлова обустроят для туристов на грант от Ростуризма. Проект получил деньги, попав в число 15 грантообладателей по итогам конкурса.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru